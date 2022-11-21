Родри заявил, что Гвардиола сделал из него топ-футболиста

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что думает о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле. Футболист признался, что тренер оказал на него большое влияние.

«Гвардиола сделал меня топ-футболистом в плане моего понимания игры, того, как я должен себя вести, моей роли в команде. Он один из лучших», — заявил Родри пресс-службе «Сити».

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Ранее он возглавлял «Барселону» и «Баварию». Под его руководством английский клуб четырежды выигрывал чемпионат Англии.