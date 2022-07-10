В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что Роналду примет участие в сборах команды

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не полетел на сборы вместе со своей командой. Однако в клубе рассчитывают, что 37-летний португалец в скором времени присоединится к команде, сообщает Sky Sports.

Роналду недавно попросил своего агента найти ему новый клуб, Криштану хочет покинуть «МЮ» уже в это летнее трансферное окно. В клубе при этом пытаются сохранить игрока у себя.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем.

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.