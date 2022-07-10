Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:16

«Манчестер Сити» отказался продавать защитника Ляпорта в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Челси» хотел приобрести защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта, сообщает Evening Standard.

Однако руководство «Ман Сити» отвергло предложение «синих». Сумма, которую предлагал «Челси» за испанского футболиста не разглашается.

В минувшем сезоне 28-летний Ляпорт провел в составе «Манчестер Сити» 44 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 45 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович 4 6 1
Ник Кирьос 6 3 1
Идет 3-й сет

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Паредесу

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что Роналду примет участие в сборах команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости