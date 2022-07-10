«Манчестер Сити» отказался продавать защитника Ляпорта в «Челси»

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«Челси» хотел приобрести защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта, сообщает Evening Standard.

Однако руководство «Ман Сити» отвергло предложение «синих». Сумма, которую предлагал «Челси» за испанского футболиста не разглашается.

В минувшем сезоне 28-летний Ляпорт провел в составе «Манчестер Сити» 44 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 45 миллионов евро.