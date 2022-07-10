Подписание контракта между Эриксеном и «МЮ» задерживается из-за дополнительных медицинских тестов

Полузащитник Кристиан Эриксен дал принципиальное согласие подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Однако официальное заключение договора задерживается, так как английский клуб решил провести дополнительные медицинские обследования футболиста.

Летом 2021 года во время Евро-2020 футболист перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

Прошедший сезон он провел в «Брентфорде». Хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.