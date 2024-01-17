Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:43

В «Манчестер Юнайтед» отметили, что Ибрагимов преуспевает в академии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» отказались оценивать перспективы российского полузащитника Амира Ибрагимова, выступающего за академию английского клуба.

«Амир преуспевает в академии, но мы никогда не комментируем перспективы игроков этой возрастной группы, поскольку хотим дать им возможность сосредоточиться на развитии игровых качеств, без внимания СМИ», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «МЮ».

14 января 15-летний Ибрагимов забил 4 гола в матче чемпионата Англии U16 с «Ньюкаслом» (4:1).

Алексей Рохас Федорущенко, Амир Ибрагимов, Виктор Румянцев. Российская молодежь в европейских топ-клубах. Наши есть в «МЮ», «Арсенале», «ПСЖ» и других грандах
Источник: https://tass.ru/sport/19741439
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
1
Читайте также
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно
Посол РФ в США рассказал о постоянных провокациях сторонников киевских властей
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
WSJ указала на угрозу операции Израиля в Газе из-за разногласий среди военных
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» проиграл «Бристоль Сити» в Кубке Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 17 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости