Российская молодежь в европейских топ-клубах. Наши есть в «МЮ», «Арсенале», «ПСЖ» и других грандах

Их можно заиграть за сборную.

Российские эксперты, болельщики и даже тренеры сплотились с единым призывом — футболисты должны уезжать за границу. Этим летом к совету прислушались Арсен Захарян и Далер Кузяев, возможно, в следующем году в Европу уедет еще один российский футболист.

Однако россиян в Европе куда больше, чем мы думаем. Многие из них еще на пути становления профессиональными футболистами, но это только раззадоривает интерес к их успехам. Мы собрали список российской молодежи, которая выступает в европейских академиях.

Мухаммад, Гази и Амир Ибрагимовы («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»)

Амир Ибрагимов. Фото из личного архива Амира Ибрагимова

Семья Ибрагимовых переехала из Дагестана в Англию несколько лет назад. Всего в семье четыре ребенка: трое из них футболисты, а четвертый и самый старший, Ибрагим, — профессиональный боец ММА. Сначала семья жила в Шеффилде, именно в академии местного «Юнайтед» Гази и Амир делали первые футбольные шаги. В 12 лет Амир (старший брат-футболист) перебрался в академию «МЮ», а его брат Гази — в «Сити», но и он позже ушел в стан соседа. В структуре «Сити» остался самый младший из братьев, Мухаммад — он играет за U-11.

Гази Ибрагимов. Фото из личного архива Гази Ибрагимова

Гази сейчас капитанит в одной команде с сыном Уэйна Руни, Каем. Амир тоже не отстает от младшего брата: он тоже капитан, главный бомбардир состава, недавно продлил контракт на два года и в 14 лет дебютировал за команду U-18. У него уже 160 тысяч подписчиков в соцсетях и спонсорский контракт с Adidas, а в комментарии периодически залетают игроки «МЮ» из команд U-21.

Ибрагимова считают одним из главных талантов академии: он уже выиграл несколько молодежных трофеев, отметился крутыми хайлайтами. Самый главный — отказ бить ошибочно назначенный пенальти в ворота «Тоттенхэма». А еще у Амира есть фото с сэром Алексом Фергюсоном.

Мухаммад Ибрагимов. Фото из личного архива Мухаммада Ибрагимова

Другой вопрос: за какую сборную будет выступать Амир? У него уже есть матч за сборную Англии-U15 — сыграл в товарняке против Бельгии. Похоже, в условиях международного бана приоритетной для Ибрагимова является команда «Трех львов».

Алексей Рохас Федорущенко («Арсенал»)

Фото из личного архива Алексея Рохаса Федорущенко

Фамилия у российского футболиста весьма уникальная. Но это объяснимо: отец Алексея родом из Колумбии, а мать — русская. Добавим сюда рождение в Англии, и у Алексея теперь три футбольных гражданства.

Федорущенко играет на позиции вратаря, а популярность обрел осенью 2021-го, когда Артета подключил его к тренировкам с основой «Арсенала». Россиянин тогда успел пообщаться с тренером и однажды заявил Бернду Лено, что займет его место в основе.

Вопрос сборной тоже неоднозначен. В юношестве Алексея вызывали на сборы с английской национальной командой, потом он поиграл за колумбийскую сборную, а с 2021-го он на связи с российской командой. В феврале 2022 года Федорущенко вызвали на сборы в молодежную сборную России, но через несколько месяцев он дебютировал за сборную Колумбии до 20 лет. Кстати, Алексей вместе с ней ездил на молодежный чемпионат мира, на котором латиноамериканцы дошли до полуфинала. Правда, сам Федорущенко поехал запасным игроком.

Недавно вратарю исполнилось 18 лет, он периодически привлекается к команде U21 и играет в юношеской лиге УЕФА: в двух матчах с ПСВ и «Лансом» пропустил три мяча, а его команда ни разу не победила.

Денис Родин («ПСЖ»)

Фото из личного архива Дениса Родина

15-летний Родин играет на позиции центрального защитника в академии «ПСЖ». Профессиональным футболом начал заниматься с 12 лет, когда его взяли в парижский гранд после удачного прохождения просмотра. До этого, в России, играл в футбол только на коробке. Сам Денис в восторге от игры Неймара и Гризманна — благодаря последнему он мечтает поиграть в мадридском «Атлетико».

На вопрос о будущей сборной Родин ответил, что приоритетом стоит сборная Франции — за счет уровня. Но интерес к российской команде у него тоже есть.

Виктор Румянцев (ПАОК)

Фото ФК ПАОК

Виктор находится в структуре клуба с семи лет. Он уже выиграл несколько чемпионств с молодежными командами и считается талантливым полузащитником: может сыграть как десятку, так и опорного полузащитника. Сейчас Румянцеву 19 лет, он играет в Суперлиге 2. По сути, сейчас у него последний этап перед переходом на взрослый уровень.

Большей информации об игроке нет. Надеемся, исправить это поможет Магомед Оздоев — соотечественник Виктора играет в основе греческого клуба и недавно оформил дубль. Возможно, он обратит внимание тренера на российского игрока.

Ник Черный («Боруссия» Дортмунд)

Фото из личного архива Ника Черного

Ник пошел по стопам старшего брата и начал карьеру в академии «Арминии», но считается куда более перспективным игроком. Его брат, 20-летний Владислав, сидит в дубле «Арминии» и не впечатлил в аренде во второй лиге Швейцарии — а вот Ник выиграл молодежный чемпионат Германии и летом перебрался в «Боруссию». Пока все идет прекрасно: он — крепкий игрок основы U17, играет на левом фланге атаки и в 10 матчах сезона оформил 7+6.

Попутно Черный проходит обкатку в немецкой футбольной структуре: недавно из сборной U16 перешел в U17 и вовсю помогает Германии в квалификации на молодежный Евро. В трех матчах против Лихтенштейна, Финляндии и Украины вингер отдал по голевой передаче.

Аарон Бертон («Уотфорд»)

Фото ФК «Уотфорд»

Информации о Бертоне крайне мало. Известно, что у него есть российское гражданство, но без деталей. Аарон родился в 2005 году и с 2018-го играет в системе «Уотфорда» на позиции центрального защитника. Несколько месяцев назад он дал интервью клубному сайту и рассказал о себе подробнее: восхищается Ван Дейком и Компани, обожает фасоль с рисом и горохом, сериал «Побег» и оценил свой пас на 92 баллов из 100.

Другие игроки:

— Артем Плутник («Лацио»)

— Леон Фюст («Бавария»)

— Юрий Оберт («Айнтрахт»)

— Владислав Фадеев («Кельн»)

— Оскар Прокопчук («Кайзерслаутерн»)