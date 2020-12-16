В «Манчестер Сити» считают, что имеют преимущество в борьбе за Месси

Руководство «Манчестер Сити» уверено, что сможет выиграть у «Пари Сен-Жермен» борьбу за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Как сообщает Daily Express, английский клуб считает, что их преимуществом станет главный тренер Хосеп Гвардьола, который работал с аргентинцем в каталонской команде.

Ранее появилась информация, что Месси следующим летом может покинуть испанский клуб. Сотрудники клубных магазинов «ПСЖ» уже получили сведения о скором переходе.

Месси всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне». В прошлом сезоне он не выиграл с «Барсой» ни одного трофея. В нынешнем на его счету 15 матчей и 8 мячей во всех турнирах.