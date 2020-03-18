В АПЛ оставшиеся матчи могут пройти без зрителей и на нейтральных полях

Клубы АПЛ разработали план на оставшуюся часть сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sun. Предполагается, что оставшиеся 92 матча состоятся без зрителей и пройдут на минимальном количестве нейтральных полей.

На одном стадионе за день могут состояться несколько встреч, а команды будут играть через три дня. Планируется трансялция всех матчей в прямом эфире.

Клубы АПЛ опасаются, что они не смогут завершить сезон. Им осталось провести больше матчей, чем в других европейских чемпионатах. Руководители АПЛ также обеспокоены потенциальным нарушением телевизионного контракта на 3 миллиарда фунтов, если сезон не будет завершен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.