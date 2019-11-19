В Англии утверждают, что «Тоттехэм» возглавит Моуринью

Жозе Моуринью называется фаворитом на пост главного тренера «Тоттенхэма». Авторитетные британские СМИ считают, что именно он примет команду после сегодняшней отставки Маурисио Покеттино.

Моуринью называют основным кандидатом такие издания, как Bleacher Report, The Telegraph, Squawka и ряд других.

Маурисио Покеттино был уволен сегодня, он возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 года.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Ранее он уже работал в Лондоне, возглавляя «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.