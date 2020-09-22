Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

В Англии отложили возвращение зрителей на трибуны

14:15
Теги:

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что властями придется на время отложить идею возвращения зрителей на спортивные трибуны, информирует BBC.

Программу изначально планировали запустить с октября, но планы были пересмотрены из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Уровень опасности COVID-19 поднялся до значения четыре, что означает высокий риск заболевание и показатели растут экспоненциально.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Прямой эфир
Прямой эфир