В Англии отложили возвращение зрителей на трибуны
14:15
Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что властями придется на время отложить идею возвращения зрителей на спортивные трибуны, информирует BBC.
Программу изначально планировали запустить с октября, но планы были пересмотрены из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Уровень опасности COVID-19 поднялся до значения четыре, что означает высокий риск заболевание и показатели растут экспоненциально.
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