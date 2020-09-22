В Англии отложили возвращение зрителей на трибуны

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что властями придется на время отложить идею возвращения зрителей на спортивные трибуны, информирует BBC.

Программу изначально планировали запустить с октября, но планы были пересмотрены из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Уровень опасности COVID-19 поднялся до значения четыре, что означает высокий риск заболевание и показатели растут экспоненциально.