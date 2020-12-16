В Англии фанаты попытались освистать акцию в поддержку BLM, но их заглушили аплодисментами
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Перед матчем английской лиги 2 (четвертый дивизион) «Кембридж» — «Колчестер» фанаты попытались освистать акцию в поддержку движения Black Lives Matter. Футболисты преклонили колено, в ответ на это несколько болельщиков начали свистеть.
Однако другая группа фанатов заглушила свист аплодисментами.
Boos were drowned out by applause as players took a knee at the start of Cambridge United's League Two match at home to Colchester tonight.— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 15, 2020
5 декабря в игре чемпионшипа «Миллуол» — «Дерби Каунти» фанаты хозяев освистали футболистов, принявших участие в акции.
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