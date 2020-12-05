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Фанаты «Миллуола» освистали акцию игроков в поддержку BLM

20:11
Акция перед матчем &quot;Миллуолл&quot; - &quot;Дерби&quot;.
Акция перед матчем &quot;Миллуолл&quot; - &quot;Дерби&quot;.
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Фанаты «Миллуола» освистали акцию футболистов перед матчем английского чемпионшипа против «Дерби Каунти». Игроки преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Ультрас «Миллуолла» славятся в Англии своей агрессивностью и радикальными взглядами.

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