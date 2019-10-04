Увольнение Покеттино обойдется «Тоттенхэму» в 36 миллионов евро

Стали известны подробности возможного увольнения Маурисио Покеттино с поста главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб в случае разрыва контракта будет обязан выплатить аргентинцу около 36 миллионов евро.

«Тоттенхэм» на этой неделе с крупным счетом проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов (2:7). После 7 туров «шпоры» идут на 6-м месте в таблице чемпионата Англии.

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