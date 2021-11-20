«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение в матче с «Уотфордом»
«Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Джошуа Кинг, Исмаила Сарр, который до этого не реализовал пенальти, Жоау Педру и Эмманул Деннис. У «МЮ» забил Донни ван де Бек. На 69-й минуте у гостей был удален Харри Магуайр.
«Уотфорд» набрал 13 очков и занимает 16-е место. «Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в пяти матчах. Команда имеет 17 очков и находится на шестой позиции.
В других матчах «Астон Вилла» обыграла «Брайтон» (2:0), а «Бернли» и «Кристал Пэлас» разошлись миром (3:3). «Вулверхэмптон» победил «Вест Хэм» (1:0). «Норвич» выиграл у «Саутгемптона» (2:1). «Ньюкасл» и «Брентфорд» сыграли вничью (3:3).
20 нояб, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
20 нояб, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
20 нояб, 18:00. Turf Moor (Бернли)
20 нояб, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
20 нояб, 18:00. Carrow Road (Норвич)
20 нояб, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
- БЕТСИТИ
- Рейтинг букмекеров
- Куш в спорте
- Все про спорт
- Metaratings.ru
- Vseprosport.ru
- Legalbet.ru
- Footboom
- Stavka.tv
- Bet ring
- Bet n bet
- Bet24 online
- Bet on mobile
- Odds.ru
- Online-prognoz.ru
- Betting.team/ru
- Букмекеры.рф
- betonsuccess.ru
- bk news
- TopPari
- Live Sport
- PointBet
- Alvin Almazov
- vprognoze.ru
- Sport Prediction
- Sport and bets
- keepscore.ru
Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter
Нашли ошибку?X
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю