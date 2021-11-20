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«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение в матче с «Уотфордом»

19:55
«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1. Фото ФК «Уотфорд»
«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1. Фото ФК «Уотфорд»
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«Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Джошуа Кинг, Исмаила Сарр, который до этого не реализовал пенальти, Жоау Педру и Эмманул Деннис. У «МЮ» забил Донни ван де Бек. На 69-й минуте у гостей был удален Харри Магуайр.

«Уотфорд» набрал 13 очков и занимает 16-е место. «Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в пяти матчах. Команда имеет 17 очков и находится на шестой позиции.

В других матчах «Астон Вилла» обыграла «Брайтон» (2:0), а «Бернли» и «Кристал Пэлас» разошлись миром (3:3). «Вулверхэмптон» победил «Вест Хэм» (1:0). «Норвич» выиграл у «Саутгемптона» (2:1). «Ньюкасл» и «Брентфорд» сыграли вничью (3:3).

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Кинг, 28 (1:0), Сарр, 44 (2:0), ван де Бек, 50 (2:1), Жоау Педру, 90 (3:1), Деннис, 90 (4:1)
Нереализованный пенальти
Сарр 11
Уотфорд
Фостер Масина Нкулу (Трост-Эконг, 63 ) Каткарт Кико Фемения Луза (Жоау Педру, 77 ) Клеверли Сиссоко Кинг Сарр (Кучо Эрнандес, 68 ) Деннис
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Шоу (Далот, 85) Ван-Биссака Бруну Фернандеш Матич Мактоминай (ван де Бек, 46) Криштиану Роналду Рэшфорд (Марсьяль, 46) Санчо (Лингард, 90+1)
Предупреждения
Луза 45  -  Мактоминай 19, Магуайр 62
Судьи
Джон Мосс
Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:0
Брайтон & Хоув
Голы
Уоткинс, 84 (1:0), Мингс, 89 (2:0)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Таргетт Конса Мингс Макгинн Накамба Рэмси (Эль-Гази, 84 ) Буэндия (Янг, 74 ) Уоткинс Ингс (Бэйли, 66 )
Брайтон & Хоув
Стил Лемпти (Мопей, 79) Уэбстер Данк Даффи Кукурелья (Марч, 64) Биссума Гросс (Макаллистер, 89) Лаллана Модер Троссар
Предупреждения
Накамба 59, Конса 90, Кэш 90  -  Кукурелья 49, Уэбстер 67, Макаллистер 90
Судьи
Энтони Тэйлор
Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
3:3
Кристал Пэлас
Голы
Бентеке, 8 (0:1), Ми, 19 (1:1), Вуд, 27 (2:1), Бентеке, 36 (2:2), Гэи, 42 (2:3), Корне, 49 (3:3)
Бернли
Поуп Лоутон Тэйлор Тарковски Ми Корне (Выдра, 84 ) Браунхил Уэствуд Гудмундссон Вуд (Родригес, 80 ) Макнейл
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Митчелл Гэи Куяте Андерсен Миливоевич (Эдуар, 86) Галлахер (Шлупп, 81) Айю (Олисе, 58) Заа Бентеке
Предупреждения
Тарковски 22, Уэствуд 70  -  Заа 22, Бентеке 59, Олисе 90
Судьи
Саймон Хупер
Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
3:3
Брентфорд
Голы
Ласкеллес, 10 (1:0), Тони, 11 (1:1), Хенри, 31 (1:2), Жоэлинтон, 39 (2:2), Ласкеллес, 61 (2:3), Сен-Максимен, 75 (3:3)
Ньюкасл Юнайтед
Дарлоу Кларк Шер (Лонгстафф, 72 ) Ласкеллес Ритчи Шелви Уиллок (Фрэйзер, 71 ) Жоэлинтон Уилсон Сен-Максимен Мерфи
Брентфорд
Фернандес Хенри Пиннок Янссон Роэрслев Расмуссен (Гуд, 80) Нергор Годдос (Оньека, 59) Янельт (Баптист, 89) Канос Тони Мбеумо
Предупреждения
Уилсон 46, Сен-Максимен 75  -  Годдос 42, Нергор 83
Судьи
Роберт Джоунс
Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
2:1
Саутгемптон
Голы
Адамс, 4 (0:1), Пукки, 7 (1:1), Хэнли, 79 (2:1)
Норвич
Крул Ааронс Гибсон Хэнли Уильямс Гилмор (Рупп, 87 ) Кантуэлл (Саджент, 46 ) Норманн Маклин Рашица (Тзолис, 90 ) Пукки
Саутгемптон
Маккарти Уокер-Питерс Салису Беднарек Ромеу (Лянко, 73) Уорд-Проуз Ливраменто Диалло Армстронг Адамс (Уолкотт, 62) Эль-Юнусси (Бройя, 58)
Предупреждения
Уильямс 64, Крул 90, Норманн 90  -  Беднарек 64, Уокер-Питерс 72
Судьи
Мартин Аткинсон
Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Хименес, 58 (1:0)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Коади Семеду Килман Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Хименес Поденсе (Траоре, 76 ) Хван Хи Чхан (Дендонкер, 87 )
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Лансини, 59) Соучек Райс Антонио Боуэн (Влашич, 71) Бенрама (Ярмоленко, 71)
Предупреждения
Рубен Невеш 54  -  Райс 86
Судьи
Майкл Лесли Дин

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 1
Спартак 1
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Евгений Петров все материалы автора

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