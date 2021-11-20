«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение в матче с «Уотфордом»

«Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Джошуа Кинг, Исмаила Сарр, который до этого не реализовал пенальти, Жоау Педру и Эмманул Деннис. У «МЮ» забил Донни ван де Бек. На 69-й минуте у гостей был удален Харри Магуайр.

«Уотфорд» набрал 13 очков и занимает 16-е место. «Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в пяти матчах. Команда имеет 17 очков и находится на шестой позиции.

В других матчах «Астон Вилла» обыграла «Брайтон» (2:0), а «Бернли» и «Кристал Пэлас» разошлись миром (3:3). «Вулверхэмптон» победил «Вест Хэм» (1:0). «Норвич» выиграл у «Саутгемптона» (2:1). «Ньюкасл» и «Брентфорд» сыграли вничью (3:3).