Бывший капитан и тренер «Арсенала» Терри Нил умер на 81-м году жизни

Бывший капитан и тренер «Арсенала» Терри Нил умер в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Терри присоединился к «Арсеналу» в 17-летнем возрасте в декабре 1959 года. Защитник дебютировав в матче основной команды против «Шеффилд Уэнсдей» 23 декабря 1960 года. Два года спустя, в возрасте 20 лет, главный тренер «Арсенала» Билли Райт назначил игрока капитаном лондонского клуба.

В общей сложности футболист провел 275 матчей за первую команду клуба и забил 10 голов. В качестве тренера «Арсенала» Нил трижды подряд доходили до финала Кубка Англии с 1978 года. Его команда также дошла до финала Кубка обладателей кубков 1980 года.