Бывший капитан и тренер «Арсенала» Терри Нил умер на 81-м году жизни
Бывший капитан и тренер «Арсенала» Терри Нил умер в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Терри присоединился к «Арсеналу» в 17-летнем возрасте в декабре 1959 года. Защитник дебютировав в матче основной команды против «Шеффилд Уэнсдей» 23 декабря 1960 года. Два года спустя, в возрасте 20 лет, главный тренер «Арсенала» Билли Райт назначил игрока капитаном лондонского клуба.
В общей сложности футболист провел 275 матчей за первую команду клуба и забил 10 голов. В качестве тренера «Арсенала» Нил трижды подряд доходили до финала Кубка Англии с 1978 года. Его команда также дошла до финала Кубка обладателей кубков 1980 года.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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