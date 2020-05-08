Уокер объяснил, зачем трижды за сутки нарушил правила самоизоляции

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер выступил с заявлением по поводу появившейся в СМИ информации о нарушении самоизоляции. По его словам, у него появилось чувство страха из-за папарацци.

«Мне кажется, что я достаточно долго молчал. В свете последней статьи, опубликованной обо мне и моей семье, чувствую, что у меня нет иного выбора, кроме как публично выступить.

Недавно я пережил один из самых сложных периодов в моей жизни, за который несу полную ответственность. Однако теперь я чувствую, что меня преследуют. В связи с событиями в среду я отправился в Шеффилд, чтобы подарить моей сестре поздравительную открытку и подарок, а также поговорить с одним из немногих людей, которым, как я полагаю, могу доверять. Она обняла меня, чтобы напомнить мне, насколько она заботится и что меня любят. Что я должен был сделать — оттолкнуть ее?

Затем я отправился в дом моих родителей, чтобы забрать домашнюю еду. Опять же, это была чрезвычайно тяжелая пора для них: все, что я пережил в своей жизни, они пережили со мной.

Что сделали мои родители и сестра, чтобы их частную жизнь выставляли на показ, когда фотографы следуют за мной по дпятам? Я постоянно чувствую, что за мной следят. Не чувствую себя в безопасности даже в границах своего дома — зачем им должен чувствовать себя так же? Кто этого заслуживает?" - написал Уокер в Instagram.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 903 511 человек. Умерших — 269 993, выздоровевших — 1 333 935.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

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