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Сегодня, 22:10

Унаи Эмери стал новым главным тренером «Астон Виллы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Унаи Эмери.
Фото AFP

Унаи Эмери стал новым главным тренером «Астон Виллы», сообщает сайт английской команды.

Ранее клуб из Бирмингема объявил об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 6 миллионов евро «Вильярреалу» за переход Эмери. Зарплата самого тренера в Англии составит 7 миллионов евро в год.

Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

С «Вильярреалом» Эмери выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/2021. Кроме того, этот турнир трижды покорялся испанскому специалисту, когда он тренировал «Севилью». Экс-тренер «Спартака» ранее уже работал в Англии с «Арсеналом» в 2018 и 2019 годах.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
15
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
16
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
17
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 4 : 0
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 2 : 3
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 1
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 0 : 4
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
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Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Александр Митрович

Фулхэм

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

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Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

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