Унаи Эмери стал новым главным тренером «Астон Виллы»

Унаи Эмери стал новым главным тренером «Астон Виллы», сообщает сайт английской команды.

Ранее клуб из Бирмингема объявил об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 6 миллионов евро «Вильярреалу» за переход Эмери. Зарплата самого тренера в Англии составит 7 миллионов евро в год.

Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

С «Вильярреалом» Эмери выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/2021. Кроме того, этот турнир трижды покорялся испанскому специалисту, когда он тренировал «Севилью». Экс-тренер «Спартака» ранее уже работал в Англии с «Арсеналом» в 2018 и 2019 годах.