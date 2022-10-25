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25 октября, 23:24

Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в «Астон Вилле»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новоиспеченный главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в бирмингемском клубе.

«Поразмыслив, я решил, что должен использовать эту возможность, откликнувшись на этот спортивный вызов и взявшись за новый проект.

Это и персональное, и профессиональное решение. Я покинул свой дом в 24 года и погрузился в мир профессионального футбола со всеми последствиями.

Это была слишком хорошая возможность вернуться в обожаемую мной лигу, чтобы от нее отказываться», — цитирует Эмери Sky Sports.

Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

 
Унаи Эмери. Экс-тренер «Спартака» — внезапно в «Астон Вилле». Почему Эмери сильно рискует

 

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Основные источники исследования

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19%

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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
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 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
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Брайтон – Челси
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