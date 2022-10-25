Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в «Астон Вилле»

Новоиспеченный главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в бирмингемском клубе.

«Поразмыслив, я решил, что должен использовать эту возможность, откликнувшись на этот спортивный вызов и взявшись за новый проект.

Это и персональное, и профессиональное решение. Я покинул свой дом в 24 года и погрузился в мир профессионального футбола со всеми последствиями.

Это была слишком хорошая возможность вернуться в обожаемую мной лигу, чтобы от нее отказываться», — цитирует Эмери Sky Sports.

Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.