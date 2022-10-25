Экс-тренер «Спартака» — внезапно в «Астон Вилле». Почему Эмери сильно рискует

Бросил полуфиналиста Лиги чемпионов ради середняка АПЛ.

Проблемы в «Спартаке»

Унаи Эмери уже много лет входит в число самых востребованных тренеров Европы. Впервые о баске заговорили на рубеже первых десятилетий века, когда «Валенсия» при Эмери закрепилась в статусе безусловной третьей силы Испании. Его следующим логичным шагом должна была стать работа в топ-клубе, но летом 2012 года Эмери неожиданно выбрал «Спартак». И не справился.

Причин провала много. Сам испанец в своей автобиографии винит Валерия Карпина, который «сделал его жизнь невыносимой». А Артем Дзюба, как писал Эмери, не только нацепил на испанца вечное клеймо «тренеришки», но и «настраивал против него игроков и журналистов».

Конечно, дело не только в проблемах с людьми внутри клуба. Экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов отмечал, что Эмери не понимал русской психологии и разболтал дисциплину. А еще баск не был последовательным: однажды тренер накричал при всех на одного футболиста за то, что тот забыл паспорт, а через пару недель сам приехал в аэропорт без документа, и команде пришлось ждать Эмери несколько часов.

Унаи Эмери в «Спартаке». Фото Алексей Иванов, архив «СЭ» Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Безусловный успех в Испании

Еще одной важной причиной катастрофы стал язык. Экс-ассистент Эмери в «Спартаке» Микель Хауреги вспоминал: «Иногда переводчику клуба было трудно передать идеи и мысли Унаи. Многие испанские выражения не имеют смысла, если их буквально переводить на русский, и наоборот. Из-за этого возникала масса проблем».

В Москве Эмери пытался учить русский, но со временем перешел на изучение английского — понял, что так будет лучше и легче. Но испанец так и не довел ту работу до ума — меньше чем через полгода после назначения он был уволен и пополнил список тренеров, провалившихся в «Спартаке».

Язык — вечная беда Эмери. Во всех испанских клубах Унаи добивался серьезного успеха: «Лорку» и «Альмерию» он выводил дивизионом выше; «Валенсию» трижды подряд водружал на пьедестал (с тех пор она никогда не была в топ-3 ла лиги); с «Севильей» выиграл три Лиги Европы, с «Вильярреалом» — одну, а прошлой весной дотащил желтых до полуфинала Лиги чемпионов.

«Гуд ибенинг»

А что за рубежом? В «Спартаке» — ужас. В «ПСЖ» за два года Эмери выиграл семь из восьми возможных внутренних трофеев, но сенсационно уступил титул «Монако» в сезоне-2016/17 и грандиозно опозорился в Лиге чемпионов (никто не забудет победу «Барселоны» 6:1 после 0:4). В «Арсенале» испанец стал сменщиком Арсена Венгера — провел неплохой первый сезон, когда команда заняла пятое место в АПЛ, показала 22-матчевую беспроигрышную серию и дошла до финала Лиги Европы. Но в следующем сезоне Эмери не дотянул даже до зимы.

У болельщиков «Арсенала» отношение к Унаи скорее саркастическое — не только из-за постоянной ротации игроков, схем и капитанов, но и из-за пресс-конференций и интервью. Эмери далеко не идеально знал английский, когда переезжал в Лондон, поэтому иногда вызывал смех формулировками ответов и акцентом. Почти все интервью он начинал с приветствия «good evening» («добрый вечер»), произнесенного с сильным испанским акцентом. Получалось что-то вроде «гуд ибенинг» — эта фраза быстро превратилась в мем.

Унаи Эмери. Фото Global Look Press

Резкое прощание с «Вильярреалом»

У Эмери осталось незаконченное дело в Англии. Он явно намеревался вернуться в АПЛ и мог сделать это еще год назад. Новые владельцы «Ньюкасла» хотели видеть именно Эмери первым тренером амбициозного проекта. И сам испанец склонялся взяться за ту работу, но в итоге остался в «Вильярреале». Обозреватель BBC Гийом Балаге уверен, что на это решение повлиял сын Эмери — Ландер, по которому отец сильно скучал, работая за рубежом. Сам Унаи, правда, признавался, что просто не хотел бросать «Вильярреал» посреди сезона. Но сейчас именно так и поступает.

В любом случае то решение остаться было верным — Эмери вывел «Вильярреал» в четверку сильнейших команд Европы, а Англия никуда не ушла. Кстати, тот же Балаге утверждает, что сын и здесь сыграл важную роль — Ландер едва ли не убеждал отца принять предложение «Астон Виллы».

Унаи Эмери. Фото Global Look Press

Еще один шанс

Эмери уходит очень резко. Еще в воскресенье он руководил «Вильярреалом» в матче с «Альмерией», а уже в понедельник «Вилла» объявила о его назначении вместо Стивена Джеррарда. Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что бирмингемцы заплатили испанскому клубу 6 миллионов евро отступных, а зарплата Эмери составит 7 миллионов евро (в «Вильярреале» он получал намного меньше).

С одной стороны, это выглядит некрасиво по отношению к «Вильярреалу». С другой, судя по истории с «Ньюкаслом», в клубе были готовы к уходу Эмери в любой момент. Показательно, что нового тренера нашли моментально — им станет Кике Сетьен, который мог сменить Доменико Тедеско в «Спартаке» и не работал больше двух лет.

На первый взгляд «Вилла» кажется понижением для Эмери. Он добровольно меняет постоянного участника еврокубков на 15-ю команду АПЛ. Но у бирмингемцев амбициозные планы по возвращению в элиту, а также совершенно другие возможности. Достаточно сказать, что «Вильярреал» за лето потратил на новичков 6,5 миллиона евро, а «Вилла» — 70. Наверняка зимой клуб будет закупаться под нового тренера.

Подтянул ли за это время Эмери английский? Вряд ли. Но уровень языка у тренера уж точно выше, чем был четыре года назад, а самое главное — у него теперь есть опыт. Он знает и лигу, и уровень давления в ней, и отношение болельщиков, и, конечно, мемы о себе. Безусловно, баску будет помогать в работе и мотивация, ведь «Вилла» — очередной шанс доказать Европе, что он может добиваться успеха не только в Испании.