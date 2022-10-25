Экс-тренер «Спартака» — внезапно в «Астон Вилле». Почему Эмери сильно рискует
Проблемы в «Спартаке»
Унаи Эмери уже много лет входит в число самых востребованных тренеров Европы. Впервые о баске заговорили на рубеже первых десятилетий века, когда «Валенсия» при Эмери закрепилась в статусе безусловной третьей силы Испании. Его следующим логичным шагом должна была стать работа в топ-клубе, но летом 2012 года Эмери неожиданно выбрал «Спартак». И не справился.
Причин провала много. Сам испанец в своей автобиографии винит Валерия Карпина, который «сделал его жизнь невыносимой». А Артем Дзюба, как писал Эмери, не только нацепил на испанца вечное клеймо «тренеришки», но и «настраивал против него игроков и журналистов».
Конечно, дело не только в проблемах с людьми внутри клуба. Экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов отмечал, что Эмери не понимал русской психологии и разболтал дисциплину. А еще баск не был последовательным: однажды тренер накричал при всех на одного футболиста за то, что тот забыл паспорт, а через пару недель сам приехал в аэропорт без документа, и команде пришлось ждать Эмери несколько часов.
Безусловный успех в Испании
Еще одной важной причиной катастрофы стал язык. Экс-ассистент Эмери в «Спартаке» Микель Хауреги вспоминал: «Иногда переводчику клуба было трудно передать идеи и мысли Унаи. Многие испанские выражения не имеют смысла, если их буквально переводить на русский, и наоборот. Из-за этого возникала масса проблем».
В Москве Эмери пытался учить русский, но со временем перешел на изучение английского — понял, что так будет лучше и легче. Но испанец так и не довел ту работу до ума — меньше чем через полгода после назначения он был уволен и пополнил список тренеров, провалившихся в «Спартаке».
Язык — вечная беда Эмери. Во всех испанских клубах Унаи добивался серьезного успеха: «Лорку» и «Альмерию» он выводил дивизионом выше; «Валенсию» трижды подряд водружал на пьедестал (с тех пор она никогда не была в топ-3 ла лиги); с «Севильей» выиграл три Лиги Европы, с «Вильярреалом» — одну, а прошлой весной дотащил желтых до полуфинала Лиги чемпионов.
«Гуд ибенинг»
А что за рубежом? В «Спартаке» — ужас. В «ПСЖ» за два года Эмери выиграл семь из восьми возможных внутренних трофеев, но сенсационно уступил титул «Монако» в сезоне-2016/17 и грандиозно опозорился в Лиге чемпионов (никто не забудет победу «Барселоны» 6:1 после 0:4). В «Арсенале» испанец стал сменщиком Арсена Венгера — провел неплохой первый сезон, когда команда заняла пятое место в АПЛ, показала 22-матчевую беспроигрышную серию и дошла до финала Лиги Европы. Но в следующем сезоне Эмери не дотянул даже до зимы.
У болельщиков «Арсенала» отношение к Унаи скорее саркастическое — не только из-за постоянной ротации игроков, схем и капитанов, но и из-за пресс-конференций и интервью. Эмери далеко не идеально знал английский, когда переезжал в Лондон, поэтому иногда вызывал смех формулировками ответов и акцентом. Почти все интервью он начинал с приветствия «good evening» («добрый вечер»), произнесенного с сильным испанским акцентом. Получалось что-то вроде «гуд ибенинг» — эта фраза быстро превратилась в мем.
Резкое прощание с «Вильярреалом»
У Эмери осталось незаконченное дело в Англии. Он явно намеревался вернуться в АПЛ и мог сделать это еще год назад. Новые владельцы «Ньюкасла» хотели видеть именно Эмери первым тренером амбициозного проекта. И сам испанец склонялся взяться за ту работу, но в итоге остался в «Вильярреале». Обозреватель BBC Гийом Балаге уверен, что на это решение повлиял сын Эмери — Ландер, по которому отец сильно скучал, работая за рубежом. Сам Унаи, правда, признавался, что просто не хотел бросать «Вильярреал» посреди сезона. Но сейчас именно так и поступает.
В любом случае то решение остаться было верным — Эмери вывел «Вильярреал» в четверку сильнейших команд Европы, а Англия никуда не ушла. Кстати, тот же Балаге утверждает, что сын и здесь сыграл важную роль — Ландер едва ли не убеждал отца принять предложение «Астон Виллы».
Еще один шанс
Эмери уходит очень резко. Еще в воскресенье он руководил «Вильярреалом» в матче с «Альмерией», а уже в понедельник «Вилла» объявила о его назначении вместо Стивена Джеррарда. Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что бирмингемцы заплатили испанскому клубу 6 миллионов евро отступных, а зарплата Эмери составит 7 миллионов евро (в «Вильярреале» он получал намного меньше).
С одной стороны, это выглядит некрасиво по отношению к «Вильярреалу». С другой, судя по истории с «Ньюкаслом», в клубе были готовы к уходу Эмери в любой момент. Показательно, что нового тренера нашли моментально — им станет Кике Сетьен, который мог сменить Доменико Тедеско в «Спартаке» и не работал больше двух лет.
На первый взгляд «Вилла» кажется понижением для Эмери. Он добровольно меняет постоянного участника еврокубков на 15-ю команду АПЛ. Но у бирмингемцев амбициозные планы по возвращению в элиту, а также совершенно другие возможности. Достаточно сказать, что «Вильярреал» за лето потратил на новичков 6,5 миллиона евро, а «Вилла» — 70. Наверняка зимой клуб будет закупаться под нового тренера.
Подтянул ли за это время Эмери английский? Вряд ли. Но уровень языка у тренера уж точно выше, чем был четыре года назад, а самое главное — у него теперь есть опыт. Он знает и лигу, и уровень давления в ней, и отношение болельщиков, и, конечно, мемы о себе. Безусловно, баску будет помогать в работе и мотивация, ведь «Вилла» — очередной шанс доказать Европе, что он может добиваться успеха не только в Испании.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|
4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|
5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|
8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|
11
|Вест Хэм
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|
12
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
13
|Борнмут
|12
|3
|4
|5
|10-25
|13
|
14
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|
16
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|
17
|Лестер
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|
18
|Лидс
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|
20
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|29.10
|00:00
|
Ливерпуль – Лидс
|- : -
|29.10
|14:30
|
Лестер – Ман. Сити
|- : -
|29.10
|17:00
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Челси
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|29.10
|19:30
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|30.10
|17:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|30.10
|19:30
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|9
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|11
|1
|1