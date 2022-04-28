Уэйн Руни не подтвердил информацию о назначении в «Бернли»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни отрицает информацию о переходе в «Бернли».

«Думаю, я уже пару раз говорил, что разговоры о моем уходе могут быть. Но у меня контракт еще на год и я хочу попытаться вернуть этот клуб к лучшим временам. Я здесь и буду стараться поднять команду обратно в Чемпионшип», — приводит слова Руни Sky Sports.

В матче 43-го тура чемпионшипа «Дерби Каунти» в гостях проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 0:1. Таким образом, подопечные Уэйна Руни потеряли шансы на сохранение во втором английском дивизионе.

Клуб из графства Дербишир сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года.

Руни возглавляет «Дерби» с января 2021 года.