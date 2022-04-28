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Сегодня, 19:30

Уэйн Руни не подтвердил информацию о назначении в «Бернли»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни отрицает информацию о переходе в «Бернли».

«Думаю, я уже пару раз говорил, что разговоры о моем уходе могут быть. Но у меня контракт еще на год и я хочу попытаться вернуть этот клуб к лучшим временам. Я здесь и буду стараться поднять команду обратно в Чемпионшип», — приводит слова Руни Sky Sports.

В матче 43-го тура чемпионшипа «Дерби Каунти» в гостях проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 0:1. Таким образом, подопечные Уэйна Руни потеряли шансы на сохранение во втором английском дивизионе.

Клуб из графства Дербишир сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года.

Руни возглавляет «Дерби» с января 2021 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-nemanja-matic-to-leave-man-utd?postid=3800254#liveblog-body
Уэйн Руни
Футбол
ФК Бернли
ФК Дерби Каунти
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 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
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 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
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 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
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 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
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 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
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12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
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 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
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 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
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 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
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 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
15.05 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
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Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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