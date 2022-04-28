«Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и «Челси» сохраняют интерес к Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом покинет клуб в статусе свободного агента. Претендентами на 29-летнего француза остаются четыре команды: испанский «Реал», итальянский «Ювентус», французский «ПСЖ» и английский «Челси», сообщает The Athletic.

В этом сезоне Погба провел 27 матчей за «МЮ», забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. По окончании сезона контракт Погба с клубом заканчивается.

С января он мог вести переговоры с другими клубами, но хотел сконцентрироваться на концовке сезона с «Манчестер Юнайтед», а летом принять окончательное решение. Когда сезон завершится, Погба начнет переговоры с заинтересованными клубами.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что полузащитник покинет команду.