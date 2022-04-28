Рангник заявил, что нового капитана «Манчестер Юнайтед» должны выбрать игроки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что новый капитан команды должен быть избран самими игроками.

«Готов ли я порекомендовать Магуайра на роль капитана при новом тренере? Я понимаю ваш вопрос, но он лишен смысла, потому что мы не знаем, какого рода игроки будут здесь и как будет выглядеть коллектив.

Я лишь могу сказать, как я поступал в прошлом, работая тренером, потому что в Германии это называется «манншафт-капитан» — капитан команды.

Я искренне верю, что капитана должна выбирать команда, потому что капитана называют менеджером команды. Мы всегда так поступали. У нас всегда был совет из четырех-пяти игроков, так называемый шпилеррат, избираемый игроками", — цитирует Рангника The Telegraph.

Напомним, 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. Летом 2022 года тен Хаг официально сменит его на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».