«У нас было барбекю, мы ждали финальный свисток». Клопп рассказал, как «Ливерпуль» встретил чемпионство

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в чемпионате Англии.

Мерсисайдцы стали чемпионами после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1).

— Мы были вместе всей командой, там были игроки, персонал, без семьи или друзей — мы бы этого хотели, но это было невозможно, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Мы смотрели еще матч «Саутгемптона» против «Арсенала», у нас было барбекю, и мы ждали финального свистка.