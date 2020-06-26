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«У нас было барбекю, мы ждали финальный свисток». Клопп рассказал, как «Ливерпуль» встретил чемпионство

15:19
Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в чемпионате Англии.

Мерсисайдцы стали чемпионами после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1).

— Мы были вместе всей командой, там были игроки, персонал, без семьи или друзей — мы бы этого хотели, но это было невозможно, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Мы смотрели еще матч «Саутгемптона» против «Арсенала», у нас было барбекю, и мы ждали финального свистка.

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