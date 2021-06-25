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У Лукаку были проблемы с психикой в 2018 году

03:08
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что испытывал психические проблемы.

28-летний бельгиец в Twitter отвечал на вопросы фанатов. Один из болельщиков спросил, было ли у него психическое заболевание и как он с ним справлялся. Игрок написал: «Я пережил психическое заболевание в 2018 году. Как справился с этим? Собираюсь поговорить об этом очень скоро. Мне все равно на критику. Я думаю, что моя игра показывает мой менталитет. Я всегда стараюсь совершенствоваться и побеждать в самых важных матчах».

Напомним, тогда Лукаку выступал за «Манчестер Юнайтед».

Сейчас бельгийский форвард выступает на Евро-2020 со своей сборной. На турнире он забил 3 гола.

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