У Лукаку были проблемы с психикой в 2018 году
03:08
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что испытывал психические проблемы.
28-летний бельгиец в Twitter отвечал на вопросы фанатов. Один из болельщиков спросил, было ли у него психическое заболевание и как он с ним справлялся. Игрок написал: «Я пережил психическое заболевание в 2018 году. Как справился с этим? Собираюсь поговорить об этом очень скоро. Мне все равно на критику. Я думаю, что моя игра показывает мой менталитет. Я всегда стараюсь совершенствоваться и побеждать в самых важных матчах».
Напомним, тогда Лукаку выступал за «Манчестер Юнайтед».
Сейчас бельгийский форвард выступает на Евро-2020 со своей сборной. На турнире он забил 3 гола.
Опрос
проголосовало: 9440Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю