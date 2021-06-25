«Тоттенхэм» ведет переговоры с Нуну Эшпириту Санту
05:28
Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время может возглавить «Тоттенхэм». Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб продолжает переговоры с португальским специалистом.
21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.
Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.
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