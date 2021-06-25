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Фавр отказался возглавить «Кристал Пэлас»

02:06
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Люсьен Фавр отказался стать новым главным тренером «Кристал Пэлас», сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. Швейцарский специалист решил отказаться от работы, несмотря на устную договоренность.

В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.

63-летний Фавр покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.

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