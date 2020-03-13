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У форварда «Челси» Хадсон-Одои выявлен коронавирус

04:49
Каллум Хадсон-Одои. Фото Пресс-служба "Челси"
Каллум Хадсон-Одои. Фото Пресс-служба "Челси"

«Челси» на официальном сайте объявил, что нападающий команды Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. Как отмечает в заявлении клуба, персонал, недавно имевший тесный контакт с игроком, теперь будет самостоятельно на карантине я в соответствии с принципами здравоохранения. Первоначально это решение затронет весь состав мужской команды, тренерский штаб и ряд вспомогательных работников.

Ожидается, что те, кто не имел тесного контакта с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни. Тренеровочная база основного состава будет закрыта на карантин.

Напомним, ранее стало известно о наличии коронавируса у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. В пятницу АПЛ примет решение по поводу дальнейшего проведения матчей.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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