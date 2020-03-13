У форварда «Челси» Хадсон-Одои выявлен коронавирус

«Челси» на официальном сайте объявил, что нападающий команды Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. Как отмечает в заявлении клуба, персонал, недавно имевший тесный контакт с игроком, теперь будет самостоятельно на карантине я в соответствии с принципами здравоохранения. Первоначально это решение затронет весь состав мужской команды, тренерский штаб и ряд вспомогательных работников.

Ожидается, что те, кто не имел тесного контакта с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни. Тренеровочная база основного состава будет закрыта на карантин.

Напомним, ранее стало известно о наличии коронавируса у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. В пятницу АПЛ примет решение по поводу дальнейшего проведения матчей.