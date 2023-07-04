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Сегодня, 14:17

Тьяго Алькантара интересен клубам из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара привлекает интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

По данным источника, 32-летний футболист уже отклонил одно выгодное предложение из этой страны. В настоящее время он планирует остаться в «Ливерпуле» до окончания контракта летом 2024 года. Неизвестно, изменится ли эта позиция в ближайшие недели.

В сезоне-2022/23 Алькантара сыграл 28 матчей за «Ливерпуль» и отдал одну голевую передачу.

Источник: The Athletic
Тьяго Алькантара
ФК Ливерпуль
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