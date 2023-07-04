«Брентфорд» объявил о подписании защитника Коллинза

Защитник Нейтан Коллинз подписал контракт с «Брентфордом», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на шесть лет.

22-летний ирландец ранее играл за «Вулверхэмптон», «Бернли» и «Сток Сити».

В сезоне-2022/23 он сыграл 31 матч за «волков» и не отличился результативными действиями.