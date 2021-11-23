Тухель: «Ситуация с контрактом не влияет на Рюдигера. Он полностью предан «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с контрактом защитника команды Антонио Рюдигера.

«Ситуация с контрактом не влияет на Рюдигера, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Это не влияет на него психологически и не влияет на его отношение к делу. Он полностью предан «Челси».

По мнению тренера, защитник чувствует доверие, уважение и любовь со стороны лондонского клуба и болельщиков.

«Антонио играет в самой конкурентной лиге, играет в клубе, где он действительно важен и который ему идеальной подходит, так что давайте подождем и будем надеяться, что все хорошо закончится. Он знает свою роль и действует на максимуме. Хорошие отношения помогают мне как тренеру и идут на пользу каждому игроку. В наши с Рюдигером обязанности входит поддержание таких отношений», — сказал он.

Напомним, что контракт 28-летнего немца с лондонским клубом истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Челси».