Бруну Фернандеш поблагодарил Сульшера за работу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал отставку Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

«Как я уже говорил, мы все виноваты в этой ситуации, — написал Фернандеш в Instagram. — Моей благодарности вам никогда не будет достаточно, учитывая все, что вы сделали для меня. Я очень благодарен за вашу веру и за шанс представлять «Манчестер Юнайтед». Желаю вам и вашей семье всего наилучшего».

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.