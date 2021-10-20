Тухель считает, что Лукаку психологически устал из-за игр за сборную Бельгии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что форвард синих Ромелу Лукаку эмоционально устал из-за игр за сборную Бельгии.

«Сейчас мне кажется, что Ромелу переиграл. Он выступает слишком во многих турнирах, тем более что он играл и за сборную. Ромелу — потрясающий атлет, он хочет постоянно побеждать. Знаю, как он хотел добиться результата на Евро и в Лиге наций. Для него игры за сборную значат многое. Если что-то идет не так, он всегда взваливает вину на свои плечи, постоянно думает, что можно было сделать лучше. Я думаю, что он немного устал в психологическом плане. Трудно судить, нужен ли ему отдых, или же лучше дать ему выйти на поле», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Лукаку провел 10 матчей за «Челси» и забил 4 гола. В 3 играх за сборную Бельгии в нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.