«Вест Хэм» попытается подписать вратаря «Барселоны» Нету в январе

«Вест Хэм» интересуется вратарем «Барселоны» Норберту Нету, сообщает Sport.es.

По информации источника, «молотобойцы» рассчитывают подписать 32-летнего бразильца в январе. Сообщается, что «Барселона» готова как продать футболиста, так и отпустить его в аренду, но с условием обязательного выкупа следующим летом.

В сезоне-2021/22 Нету провел 2 матча за «Барселону» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 5 миллионов евро.