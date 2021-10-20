«Вест Хэм» попытается подписать вратаря «Барселоны» Нету в январе
09:49
«Вест Хэм» интересуется вратарем «Барселоны» Норберту Нету, сообщает Sport.es.
По информации источника, «молотобойцы» рассчитывают подписать 32-летнего бразильца в январе. Сообщается, что «Барселона» готова как продать футболиста, так и отпустить его в аренду, но с условием обязательного выкупа следующим летом.
В сезоне-2021/22 Нету провел 2 матча за «Барселону» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 5 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/neto-salir-barca-enero-12298428
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