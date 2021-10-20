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«Вест Хэм» попытается подписать вратаря «Барселоны» Нету в январе

09:49
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«Вест Хэм» интересуется вратарем «Барселоны» Норберту Нету, сообщает Sport.es.

По информации источника, «молотобойцы» рассчитывают подписать 32-летнего бразильца в январе. Сообщается, что «Барселона» готова как продать футболиста, так и отпустить его в аренду, но с условием обязательного выкупа следующим летом.

В сезоне-2021/22 Нету провел 2 матча за «Барселону» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/neto-salir-barca-enero-12298428

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Иван Торопцев все материалы автора

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