Невилл заявил, что не будет призывать к отставке Сульшера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что не будет призывать к отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

«Я действительно рад признать, что не буду просить уволить ни одного тренера, включая Уле. Мое положение в статусе эксперта не имеет значения по сравнению с тем, что я являюсь человеком и чьим-то другом. По крайней мере я это признаю», — написал Невилл в Twitter.

John you were soft on Wenger due to your relationship with the club for years! I'm really happy to admit I won't ask for any manager or Ole to be sacked . Me being a pundit is irrelevant compared to my position as a human being and someone's friend . At least I admit it ??? https://t.co/PYWs2MYV4a — Gary Neville (@GNev2) October 19, 2021

После 8 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице группе F, набрав 3 балла.