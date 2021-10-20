Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Невилл заявил, что не будет призывать к отставке Сульшера

11:28
Теги:

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что не будет призывать к отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

«Я действительно рад признать, что не буду просить уволить ни одного тренера, включая Уле. Мое положение в статусе эксперта не имеет значения по сравнению с тем, что я являюсь человеком и чьим-то другом. По крайней мере я это признаю», — написал Невилл в Twitter.

После 8 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице группе F, набрав 3 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В каких продуктах содержатся углеводы?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0