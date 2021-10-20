Невилл заявил, что не будет призывать к отставке Сульшера
11:28
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что не будет призывать к отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
«Я действительно рад признать, что не буду просить уволить ни одного тренера, включая Уле. Мое положение в статусе эксперта не имеет значения по сравнению с тем, что я являюсь человеком и чьим-то другом. По крайней мере я это признаю», — написал Невилл в Twitter.
После 8 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице группе F, набрав 3 балла.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю