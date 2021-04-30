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Гвардиола назвал причину успеха «Ман Сити» в этом сезоне

17:26
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чем заключается причина успеха клуба в этом сезоне.

«Первая причина успеха — уровень игроков. Вторая — не забивать голову чем-то, кроме матча. Мы преуспеваем благодаря уровню игроков и их интеллекту.

Можно выиграть что-то в одном из сезонов, но, чтобы годами поддерживать стабильность нужны хорошие игроки. Мы стараемся покупать отличных футболистов, чтобы дольше оставаться на уровне», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

После 33 туров АПЛ «горожане» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 71 балл.

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