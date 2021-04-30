Гвардиола назвал причину успеха «Ман Сити» в этом сезоне
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чем заключается причина успеха клуба в этом сезоне.
«Первая причина успеха — уровень игроков. Вторая — не забивать голову чем-то, кроме матча. Мы преуспеваем благодаря уровню игроков и их интеллекту.
Можно выиграть что-то в одном из сезонов, но, чтобы годами поддерживать стабильность нужны хорошие игроки. Мы стараемся покупать отличных футболистов, чтобы дольше оставаться на уровне», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.
После 33 туров АПЛ «горожане» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 71 балл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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