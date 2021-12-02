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Тухель остался недоволен игрой «Челси» против «Уотфорда»

04:25
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Уотфордом» в 14-м туре чемпионата Англии отметил, что команда сыграла плохо. По его мнению, «синим» повезло набрать три очка.

«Мы были очень плохи. Я не ожидал такой игры от команды. Мы оказались не готовы. Я несу часть ответственности за это, поскольку именно на мне лежит подготовка к предстоящим матчам. Мы впервые сыграли плохо именно как команда. Мы не справлялись с соперником, с его давлением, и не выигрывали подборы.

Исход противоборств на поле может быть любым, но мы даже не вступали в них. Мы обсуждали сложившуюся ситуацию во время вынужденной паузы и в перерыве. Мы пытались найти самые простые решения, поскольку было очевидно, что у нас возникают серьезные проблемы на начальной стадии построения атак. В первую очередь, нам необходимо было прибавить в базовых компонентах и перестроиться психологически.

Наше выступление можно объяснить несколькими причинами. «Уотфорд» сыграл с максимальным настроем, а мы допускали ошибки в простейших вещах. Это общая ответственность, и сегодня нам повезло. Мы «украли» эти три очка", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/12/01/tuchel-reaction-to-beating-watford

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Евгений Козинов все материалы автора

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