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Тухель пожелал скорейшего выздоровления болельщику, из-за помощи которому приостановили матч с «Уотфордом»

05:13

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал приостановку матча 14-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Одному из болельщиков понадобилась неотложная медицинская помощь, в связи с чем игра была прервана на 13-й минуте.

«Пострадавшему болельщику максимально быстро была оказана помощь. Сейчас все мы переживаем и надеемся на скорейшее выздоровление. Главный арбитр принял решение увести команды в подтрибунные помещения, чтобы дать медикам время оказать помощь и не допустить переохлаждения игроков на поле.

В течение этой вынужденной паузы нас постоянно держали в курсе и информировали о возможном времени возвращения на поле, а также о продолжительности разминки, которую мы сможем провести перед возобновлением игры", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/12/01/tuchel-reaction-to-beating-watford

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Евгений Козинов все материалы автора

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