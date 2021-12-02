Тухель пожелал скорейшего выздоровления болельщику, из-за помощи которому приостановили матч с «Уотфордом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал приостановку матча 14-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Одному из болельщиков понадобилась неотложная медицинская помощь, в связи с чем игра была прервана на 13-й минуте.

«Пострадавшему болельщику максимально быстро была оказана помощь. Сейчас все мы переживаем и надеемся на скорейшее выздоровление. Главный арбитр принял решение увести команды в подтрибунные помещения, чтобы дать медикам время оказать помощь и не допустить переохлаждения игроков на поле.

В течение этой вынужденной паузы нас постоянно держали в курсе и информировали о возможном времени возвращения на поле, а также о продолжительности разминки, которую мы сможем провести перед возобновлением игры", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.