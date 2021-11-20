Тухель опроверг слухи о возможном уходе Зиеха из «Челси» в январе

Главный тренер «Челси» Томас Тухель опроверг слухи о возможном уходе полузащитника Хакима Зиеха в зимнее трансферное окно.

«Все очень просто. Я уже много раз говорил, что Хаким провел прекрасную предсезонку. У него была травма, которая отодвинула его немного назад. Теперь он сделал шаг вперед в последних матчах, он забивал и отдавал голевые передачи. Сейчас в клубе нет никаких мыслей о его продаже или аренде зимой. Я ни с кем не обсуждал это, так что все разговоры о возможном уходе Хакима — это слухи, созданные прессой. Зиех важен для нас, он талантлив и амбициозен, он — часть команды. Но у нас высокая конкуренция, я не могу найти возможность, чтобы все играли по 90 минут, это попросту невозможно», — приводит Goal слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Зиех провел 10 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему марокканцу со стороны дортмундской «Боруссии» и «Барселоны».