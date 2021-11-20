Конте: «Когда Леви впервые позвонил мне в июне, я отказал ему, потому что был не готов»
Главный тренер «Тоттенхэм» Антонио Конте рассказал, как возглавил лондонский клуб.
«Когда Дэниел Леви впервые позвонил мне в июне, я сказал ему «нет», потому что я был не готов. Но когда Леви снова связался со мной несколько недель назад, он убедил, показав, что он хочет заполучить меня любой ценой. В его новом проекте «Тоттенхэма» я почувствовал «видение» — ключевой момент для меня», — приводит слова Конте La Gazzette dello Sport.
Конте возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября 2021 года после того, как лондонцы уволили Нуну Эшпириту Санту. На данный момент «шпоры» занимают девятое место в АПЛ, имея в своем активе 16 очков.
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