Тухель — о матче с «Астон Виллой»: «Заслуженная, но добытая с большим трудом победа»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:1).
«Здорово отреагировали на пропущенный гол. Он все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.
У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиагу Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где можем.
Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других — нет. В таких условиях три замены — это серьезное упущение», — приводит слова Тухеля BBC Sport.
«Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/58962234?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61c8c743d299cd67a8113533%26%27Filling%20holes%20where%20we%20can%20fill%20them%27%262021-12-26T19%3A50%3A18.565Z&ns_fee=0&pinned_post_lo
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю