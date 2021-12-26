Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:1).

«Здорово отреагировали на пропущенный гол. Он все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.

У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиагу Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где можем.

Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других — нет. В таких условиях три замены — это серьезное упущение», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.