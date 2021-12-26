Роджерс — о поражении от «Манчестер Сити»: «Вторая половина матча была очень обнадеживающей»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (3:6) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«Очевидно, что старт матча нам не удался. Но такого можно было ожидать.
В перерыве мы спросили игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе? Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее.
При счете 3:4 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 3:5. Вторая половина матча была очень обнадеживающей, хотя мы, конечно, не рады поражению», — цитирует Роджерса BBC.
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