Тухель хочет, чтобы Рюдигер остался в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет, чтобы защитник Антонио Рюдигер остался в команде. «Синие» обсуждают с немцем новое соглашение.
«Я не могу предсказать будущее и не знаю, общаются ли его представители с другими клубами или нет. Конечно, возможно, они прямо сейчас разговаривают с другими клубами, потому что сейчас январь, и он еще не подписал с нами новый контракт, но мы с ним общаемся, клуб ведет диалог с его представителями.
Антонио прекрасно понимает, чего я от него требую, и насколько я его ценю. Он играет на выдающемся уровне. Точка зрения Рюдигера, в моем понимании, ясна, мое мнение тоже очевидно, клуб старается изо всех сил, чтобы продлить с ним контракт", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/04/tuchel-updates-on-injured-trio-and-has-the-latest-on-rudiger-s-f
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