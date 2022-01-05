Тухель хочет, чтобы Рюдигер остался в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет, чтобы защитник Антонио Рюдигер остался в команде. «Синие» обсуждают с немцем новое соглашение.

«Я не могу предсказать будущее и не знаю, общаются ли его представители с другими клубами или нет. Конечно, возможно, они прямо сейчас разговаривают с другими клубами, потому что сейчас январь, и он еще не подписал с нами новый контракт, но мы с ним общаемся, клуб ведет диалог с его представителями.

Антонио прекрасно понимает, чего я от него требую, и насколько я его ценю. Он играет на выдающемся уровне. Точка зрения Рюдигера, в моем понимании, ясна, мое мнение тоже очевидно, клуб старается изо всех сил, чтобы продлить с ним контракт", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.