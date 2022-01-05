Экс-игрок сборной Нидерландов Проппер завершил карьеру

Бывший полузащитник ПСВ и сборной Нидерландов Дэви Проппер принял решение о завершении карьеры, информирует пресс-служба клуба.

30-летний футболист полгода назад подписал двухлетний контракт с ПСВ, однако контракт был досрочно расторгнут. До этого он четыре года провел в английском «Брайтоне».

«Благодарен ПСВ за то, что он оказал мне гостеприимство. Я надеялся вновь открыть для себя радость игры в футбол, но этому не суждено случиться. Я уже не чувствую себя комфортно в мире футбола. Больше не хочу быть его частью, я закончил», — сказал Проппер.

Также Проппер выступал за «Витесс». За сборную Нидерландов он провел 17 матчей и забил 3 гола.