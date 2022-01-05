Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бенжамен Менди переведен в тюрьму Манчестера

03:53
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди, обвиняемый по семи пунктам в изнасиловании, был переведен в более жесткое учреждение в Манчестере. Ранее он находился в тюрьме категории B, а теперь находится в тюрьме категории A.

По информации The Sun, сделано это было для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, чем в тюрьме в Ливерпуле.

Суд над Менди должен состояться 24 января. Игрок находится под стражей с августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной
Участник митинга в Алма-Ате раскрыл детали столкновения с силовиками
0
Реклама