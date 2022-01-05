Бенжамен Менди переведен в тюрьму Манчестера

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди, обвиняемый по семи пунктам в изнасиловании, был переведен в более жесткое учреждение в Манчестере. Ранее он находился в тюрьме категории B, а теперь находится в тюрьме категории A.

По информации The Sun, сделано это было для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, чем в тюрьме в Ливерпуле.

Суд над Менди должен состояться 24 января. Игрок находится под стражей с августа.