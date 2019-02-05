Трудности перевода: Шюррле приписали желание уйти из "Фулхэма"

Полузащитник "Фулхэма" немец Андре Шюррле заявил, что СМИ его неправильно поняли, приписав слова о намерении покинуть клуб в случае вылета. На днях он дал интервью немецкому Kicker. В переводе на английский говорилось, что он планирует покинуть команду в случае вылета из премьер-лиги. Правами на Шюррле владеет "Боруссия" из Дортмунда, в лондонском клубе он выступает на правах аренды.

"Это даже не близко к тому, что я сказал. Это просто плохой перевод. Мои слова были вырваны из контекста с целью написать неправильный заголовок. Давайте объединимся и будем биться до конца", - написал Шюррле в Твиттере.

Дословный перевод выдержки из немецкого Kicker выглядит следующим образом:

"Шюррле отдан "Боруссией" в аренду "дачникам" до 2020 года. Но останется ли вингер в "Фулхэме" в случае вылета во вторую лигу? "Нет, - сказал Шюррле в ответ на вопрос Kicker. - Моя аренда закончится в случае вылета, контракт с Дортмундом будет снова активен".

"Фулхэм" на данный момент идет 19-м в таблице премьер-лиги.