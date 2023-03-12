Троссард стал первым игроком в истории АПЛ, сделавшим три ассиста в первом тайме выездного матча

Вингер «Арсенала» Леандро Троссард вошел в истории Английской премьер-лиги.

В матче 27-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:0) 28-летний игрок отдал три голевые передачи в первом тайме. Как сообщает Opta, он стал первым игроком в истории лиги, который сделал хет-трик из результативных передач в первом тайме выездного матча.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.