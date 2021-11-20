АПЛ выделила финансовую помощь трем низшим лигам Англии
Руководство английской премьер-лиги приняло решение выделить дополнительные 25 миллионов фунтов стерлингов трем низшим дивизионам Англии — лиге 1 (третий по силе чемпионат), лиге 2 и национальной лиге, сообщает Sky Sports.
Первые два дивизиона получат 20 миллионов фунтов до конца текущего сезона. Что касается национальной лиги, то 5 миллионов фунтов будут распределены между клубами в течении последующих четырех лет.
Эта выплата — часть программы АПЛ по поддержке британского футбола, общая сумма которой составляет порядка 100 миллионов.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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