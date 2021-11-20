«Лестер» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ
В субботу, 20 ноября, «Лестер» на своем поле сыграет с «Челси» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 15.30 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Челси». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на платформе Okko Спорт.
«Лестер» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на первой строчке с 26 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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