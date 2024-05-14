«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ
«Тоттенхэм» 14 мая в Лондоне дома примет «Манчестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Бесплатная видеотрансляция игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.
Следите за ключевыми событиями противостояния 34-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция игры.
«Шпоры» с 63 баллами находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ман Сити» идет на втором месте с 85 очками. На данный момент лидирует в лиге «Арсенал» (86).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
2
|Ман. Сити
|36
|26
|7
|3
|91-33
|85
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71-59
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|36
|16
|6
|14
|52-56
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|32
|1
|8
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|34
|1
|8