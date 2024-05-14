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Сегодня, 20:30

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют 14 мая в матче АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Эрлин Холанн.
Кайл Уокер (слева) и Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» 14 мая в Лондоне дома примет «Манчестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями противостояния 34-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция игры.

«Шпоры» с 63 баллами находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ман Сити» идет на втором месте с 85 очками. На данный момент лидирует в лиге «Арсенал» (86).

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
2
 Ман. Сити 36 26 7 3 91-33 85
3
 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4
 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5
 Тоттенхэм 36 19 6 11 71-59 63
6
 Ньюкасл 36 17 6 13 79-57 57
7
 Челси 36 16 9 11 73-61 57
8
 МЮ 36 16 6 14 52-56 54
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 36 12 12 12 54-58 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 1
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 5 : 2
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 1 : 3
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 32 1 8
Джон Макгинн

Джон Макгинн

Астон Вилла

 34 1 8
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