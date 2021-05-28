«Манчестер Юнайтед» предложит Сульшеру новый контракт на три года

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб готов продлить сотрудничество с 48-летним норвежцем, несмотря на то, что он не смог выиграть ни одного турнира за 2,5 года работы с «красными дьяволами». Предполагается, что срок нового соглашения рассчитан на три года.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» в серии пенальти.