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«Манчестер Юнайтед» предложит Сульшеру новый контракт на три года

08:14
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«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб готов продлить сотрудничество с 48-летним норвежцем, несмотря на то, что он не смог выиграть ни одного турнира за 2,5 года работы с «красными дьяволами». Предполагается, что срок нового соглашения рассчитан на три года.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» в серии пенальти.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/27/ole-gunnar-solskjaer-set-new-three-year-man-utd-contract-despite/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter

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